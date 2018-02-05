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Банки ЕС не интересуются криптовалютами

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Фото: Global Look Press/Arne Dedert/dpa
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Банки Евросоюза не заинтересованы в криптовалютах, в том числе в биткоине. Об этом заявил глава Европейского центрального банка Марио Драги.

«Кредитные институты из Евросоюза выказывают ограниченный аппетит к цифровым валютам, таким как биткоин», — заявил он в Европарламенте.

Как писал портал iz.ru, на торгах 5 февраля биткоин подешевел до $7 тыс. Причиной падения стоимости стал запрет крупнейших мировых банков, в том числе Lloyds Banking Group, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, покупать криптовалюту с помощью кредитных карт. 

Кроме того, биткоин подешевел после сообщений об усилении контроля над рынком криптовалют в Японии после вывода с биржи Coincheck около $723 млн с кошельков пользователей.

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