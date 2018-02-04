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Эксперты заявили об угрозе майнинга хакерами с помощью бытовой техники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бытовая техника «умного дома» может привлечь внимание хакеров, которые заинтересованы в вычислительной мощности для добычи криптовалюты, предупредили специалисты компании Stratfor.

Как заявил вице-президент Stratfor Скотт Стюарт, в группе риска находятся все устройства, подключенные к системам «умного дома», в особенности программные ассистенты, которые получают полный доступ к подключенным к ним компьютерам и смартфонам, сообщает издание Express.

«Угроза состоит в том, что у вас есть централизованный домашний помощник, такой как Google Home или Amazon Alexa. Они подключаются ко многим другим устройствам в доме, будь то осветительные приборы, системы отопления, холодильники или посудомоечные машины. Таким образом, у злоумышленников есть центральный узел, на который они могут направить атаку», — заявил Стюарт.

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