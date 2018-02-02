Сотрудников минфина Казахстана заподозрили в майнинге на работе

Сотрудников комитета госдоходов минфина Казахстана заподозрили в майнинге криптовалюты на рабочих серверах, в отношении служащих возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

«Противоправная деятельность осуществлялась сотрудниками информационных подразделений комитета государственных доходов министерства финансов республики Казахстан. В майнинге криптовалют были задействованы сервера информационных систем самих департаментов, их районных подразделений, а также наиболее производительные служебные компьютеры сотрудников», — приводит «РИА Новости» сообщение КНБ Казахстана.

Ведомство полагает, что сотрудники тайно устанавливали на рабочие компьютеры программы-майнеры, добавляя их в списки программ-исключений для антивирусов. Скрытая работа майнеров привела к существенному замедлению работы информационных систем. В частности, программы были обнаружены на серверах департаментов государственных доходов по Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областям.

После проведения предварительного следствия были возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее в Минкомсвязи РФ предложили искать майнеров по счетам за электричество. Для сферы майнинга министерство предложило разрешить гражданам и компаниям майнинг криптовалюты, а также предоставить им квоты на электроэнергию и специальный тариф.

При этом специальная система будет обнаруживать майнеров по структуре потребления интернет-трафика и тока, чтобы соотносить мощность оборудования с количеством криптовалюты, которое задекларируют на криптобирже.