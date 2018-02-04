Инвесторы назвали наиболее разочаровавшую криптовалюту

Среди криптовалют с капитализацией более 1 млрд самым крупным разочарованием для инвесторов стала криптовалюта сети Ripple — XRP. За последние несколько месяцев она потеряла 80% своей стоимости.

В 2017 году XRP уверенно чувствовала себя на рынке и считалась одной из самых перспективных криптовалют. Ее стоимость достигала почти $3,8, пишет CoinDeks.

Еще в начале января 2018 года инвесторы высоко оценивали перспективы этой криптовалюты, однако сейчас уверенности в ней нет. На момент написания заметки стоимость XRP составляла $0,79.