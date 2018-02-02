Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой

Замминистра финансов России Алексей Моисеев предложил создать в стране специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой.

По словам автора инициативы, такими зонами могут стать Владивосток и Калининград.

«В принципе мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов (криптовалютами. — Ред.) на острове Русский, острове Октябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить», — приводит слова Моисеева «РИА Новости».

Ранее Банк России выступил против разрешения обмена криптовалют на рубли, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных трансакций.