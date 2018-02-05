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Курс биткоина снова резко опустился

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Фото: Global Look Press/EIBNER/EXPA/Michael Gruber
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Биткоин подешевел на торгах 5 февраля до $7 тыс.

Причиной падения стоимости самой популярной в мире криптовалюты стал запрет крупнейших мировых банков покупать ее с помощью кредитных карт.

По данным одной из крупнейших торговых площадок –– биржи Bitfinex, оборот которой составляет около 90 тыс. биткоинов в сутки, на 22:28 мск криптовалюта потеряла в цене 15,66%, курс достиг $6,9 тыс. за один биткоин.

Накануне британская банковская группа Lloyds Banking Group сообщила о запрете своим клиентам покупать биткоин и другие криптовалюты по кредитным картам.

Об аналогичных мерах заявили американские банки JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.

Эксперты отмечают, что инвесторы потеряли доверие к криптовалюте из-за негативных сообщений и спекуляции об усилении регулирования.

Другие криптовалюты также подешевели. Курс Ethereum опустился в цене на 20,59% — до $674,8, Ripple — до $0,69.

Ранее портал iz.ru сообщал, что биткоин подешевел на фоне новостей об усилении контроля над рынком криптовалют в Японии. Это произошло после вывода с биржи Coincheck порядка $723 млн с кошельков пользователей.

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