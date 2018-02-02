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Курс биткоина опустился ниже $8 тыс.

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Курс биткоина за прошедшие сутки опустился в цене на 16% и теперь стоит ниже $8 тыс. Такие данные приводит сайт CoinMarketCap.

До цены в $7,9 тыс. за единицу опустился биткоин сегодня, 2 февраля, к 15:38. Резкое падение курса связывают с внешними угрозами, например с запретом рекламы криптовалют, на который пошла социальная сеть Facebook, сообщает телеканал «360».

Компания объясняет решение новой политикой, направленной против рекламы, которая может ввести в заблуждение. Кроме того, правительство Индии решило признать криптовалюту незаконными платежными средствами.

Новые правила, касающиеся электронных валют, вступили в силу 30 января и в Южной Корее, где для торговли теперь необходимо идентифицировать себя через банковский счет. В результате только за последние 10 дней биткоин потерял почти треть стоимости.

Ранее портал iz.ru сообщал, что криптовалюта упала до $8,09 тыс. При этом учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна адвокат Александр Трещёв уверен, что биткоин обязательно поднимется, считая происходящее большой игрой.

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