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Биткоин упал до $8 тыс.

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Курс биткоина упал до $8 тыс. Об этом в пятницу свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Криптовалюта подешевела до $8,09 тыс., таким образом ее курс упал на 15,05%, передает RT.

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна адвокат Александр Трещёв заявил, что биткоин упадет, чтобы подняться. По словам эксперта, всё это является большой игрой с вовлечением достаточного количества денег, передает НСН.

«Где-то в первой половине декабря я сказал, что он упадет в несколько раз. Поэтому или он сегодня вырастет до 14 тыс., или упадет до 6 тыс.», — прогнозировал эксперт.

При этом Трещёв выразил уверенность, что это вовсе не означает конца криптовалюты.

Напомним, в минувшую среду соцсеть Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

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