Биткоин упал после новостей об усилении регулирования криптовалют в Японии

Популярная криптовалюта биткоин дешевеет на фоне новостей об усилении контроля над рынком криптовалют после кражи средств с японской криптобиржи Coincheck.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22:50 мск биткоин подешевел на 3,48%, до $11,33 тыс. На бирже Bitfinex криптовалюта упала в цене на 4,31%, до $11,2 тыс. Другие популярные криптовалюты также показывают негативную динамику.

Японские власти заявили, что будут ужесточать контроль над обменниками криптовалют в стране после вывода с биржи Coincheck порядка $723 млн с кошельков пользователей.