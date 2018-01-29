Прямой эфир

Вооруженное биткоин-ограбление произошло впервые в Великобритании

0
Фото: Global Look Press/EIBNER/EXPA/Michael Gruber
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа вооруженных грабителей ворвалась в дом руководителя британской криптовалютной компании в городе Молсфорд, они заставили перевести на их счет биткоины.

По информации газеты Evening Standard, это первый случай вооруженного нападения в Великобритании, при котором была украдена криптовалюта.

Уточняется, что инцидент произошел 22 января. Четверо мужчин в черных масках ворвались в дом бывшего брокера Дэнни Астона, который сейчас возглавляет криптовалютную компанию. Астону пришлось перевести преступникам требуемую сумму в цифровой валюте. В результате произошедшего никто не пострадал. Нападавшие разыскиваются. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, японская компания Yitanzi, специализирующаяся на продаже недвижимости, объявила о начале приема криптовалюты в качестве оплаты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ВТБ назвал биткоин валютой без будущего
Суд ликвидировал фонд, финансировавший штаб Навального биткоинами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017