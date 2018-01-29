Вооруженное биткоин-ограбление произошло впервые в Великобритании

Группа вооруженных грабителей ворвалась в дом руководителя британской криптовалютной компании в городе Молсфорд, они заставили перевести на их счет биткоины.

По информации газеты Evening Standard, это первый случай вооруженного нападения в Великобритании, при котором была украдена криптовалюта.

Уточняется, что инцидент произошел 22 января. Четверо мужчин в черных масках ворвались в дом бывшего брокера Дэнни Астона, который сейчас возглавляет криптовалютную компанию. Астону пришлось перевести преступникам требуемую сумму в цифровой валюте. В результате произошедшего никто не пострадал. Нападавшие разыскиваются.

Как ранее сообщал портал iz.ru, японская компания Yitanzi, специализирующаяся на продаже недвижимости, объявила о начале приема криптовалюты в качестве оплаты.