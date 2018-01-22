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Суд ликвидировал фонд, финансировавший штаб Навального биткоинами

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Мещанский суд Москвы постановил ликвидировать фонд «Пятое время года», обеспечивавший деятельность штаба оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает в понедельник, 22 января, ТАСС, таким образом был удовлетворен иск Министерства юстиции России.

Отмечается, что основанием для подачи ведомством иска стали результаты внеплановой документарной проверки деятельности организации, в ходе которой были выявлены нарушения российского законодательства.

«В результате проверки были выявлены нарушения устава фонда и обнаружены признаки неуставной деятельности, включая финансирование предвыборной кампании Алексея Навального», — заявила представитель Минюста.

По ее словам, финансировался штаб оппозиционера в том числе и биткоинами ввиду анонимности такого способа передачи средств.

В «Пятом времени года» с решением суда не согласились и пообещали обжаловать его, передает «Интерфакс».

Алексей Навальный объявлял о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году в качестве самовыдвиженца. Тем не менее Центризбирком отказал в регистрации его инициативной группы из-за наличия у политика судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса «Присвоение и растрата». В конце декабря Верховный суд признал законным решение ЦИК о недопуске Навального на выборы президента.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. По решению Совфеда выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

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