Биткоин с горочки спустился

Биткоин в очередной раз демонстрирует грандиозное падение: за неделю криптовалюта подешевела почти вдвое, опустившись ниже отметки в $7 тыс. Эксперты допускают дальнейшее падение биткоина, в то время как крупнейшие инвесторы один за другим отказываются от его использования в качестве финансового инструмента, сочтя его ничем не обеспеченной квазивалютой.

Кто сбил «бит»

Биткоин падает уже почти два месяца подряд. Криптовалюта, которая за прошлый год подорожала на 1300% и достигла в декабре стоимости примерно в $20 тыс., с начала года потеряла более половины своей цены. А за последние два дня биткоин рухнул практически на четверть и к 11:20 мск 6 февраля опустился до $6179, немного отыграв к 21:30 мск до $6965, свидетельствуют данные торговых площадок.

На настроение инвесторов влияют негативные новости, которые поступают со всех уголков мира как раз с начала года. Это посеяло панику среди поклонников криптовалют, отметила директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Так, на японской бирже Coincheck из криптовалютных кошельков было похищено $500 млн. Власти Индии заявили, что планируют признать цифровые валюты незаконными. Китай хочет полностью запретить ICO (размещение криптовалюты через токены. — Ред.). Не всё гладко и на Западе. Так, крупные банковские группы JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money запретили своим клиентам оплачивать покупки криптовалют кредитными картами.

— В конце декабря инвесторы выходили из биткоина в «нормальные» валюты, чтобы спокойно провести праздники и ни о чем не волноваться, — считает замдиректора Института экономики роста им. П.А. Столыпина, советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонид Анучин. — Сейчас главный фактор, который в ближайшее время сможет существенно повлиять на курс биткоина, — это заседание сената США по вопросам регулирования криптовалюты ICO, назначенное на 6 февраля.

Туманные прогнозы

Высокая неопределенность относительно судьбы биткоина делает прогнозирование динамики курса самой популярной цифровой валюты практически невозможным, говорят эксперты.

— Какие-то точные цифры сложно назвать, потому что биткоин «мотает» на 20–30% вверх-вниз чуть ли не каждый день, — отметил Леонид Анучин.

Давать прогнозы по курсу биткоина — это «всё равно что попасть пальцем в небо», соглашается исполнительный директор НКО «Ассоциация электронных торговых площадок» Илия Димитров.

При цене в $4–5 тыс. биткоин может снова возобновить рост, делает смелое предположение Леонид Анучин. Он пояснил, что это связано с уровнем поддержки на рынке ценных бумаг, то есть пока такие цифры — это минимальная ожидаемая цена криптовалюты на торгах.

— Если будут появляться новости в защиту биткоина, например, какая-нибудь страна разрешит хождение криптовалют, курс «битка» начнет расти, — считает Илия Димитров.

Илья Димитров Исполнительный директор НКО «Ассоциация электронных торговых площадок» Илия Димитров Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Наталия Шилова добавила, что биткоин не имеет никакой справедливой и обоснованной цены, да и фундаментальные факторы, позволяющие спрогнозировать долгосрочные тренды, тоже отсутствуют. Она отметила, что курс криптовалюты зависит главным образом от новостей в области регулирования, сбоев в технологических цепочках, хардфорков (изменение протокола Bitcoin. — Ред.) и воровства биткоинов. Всё это делает биткоин крайне рисковым вложением, предупреждает Наталия Шилова.

Финансовые гуру продают биткоин

Но есть более радикальные мнения по поводу сущности биткоина. Например, крупнейшие инвесторы мира Джордж Сорос и Уоррен Баффет уже назвали криптовалюту финансовым пузырем. А сооснователь компании Apple Стив Возняк продал все свои биткоины, потому что устал нервничать из-за их нестабильного курса. То же самое сделал даже соучредитель Bitcoin.com Эмиль Ольденбург, назвав денежные суррогаты бесперспективными.

Steve Wozniak Cооснователь компании Apple Стив Возняк Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin

Но, безусловно, есть и те, кому удалось заработать на колебаниях курса биткоина, как, впрочем, это бывает в любой финансовой пирамиде.

Из классических пирамид в виртуальные

Уровень финансовой грамотности населения остается низким: россияне из классических финансовых пирамид перетекают в криптовалюты, отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. С ней согласна и партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая.

— ЦБ борется именно с классическими пирамидами, в то время как мошенники активно осваивают Сеть, — подчеркнула Ирина Мостовая. — Предлагая криптовалюты, они подсаживают население на очередной мыльный пузырь.

крипто Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Многие не оставляют надежды, что биткоин снова начнет расти в цене. Но есть риск лишиться всех вложений, предупредила Ирина Мостовая. По данным CoinMarketCap, при цене в районе $6 тыс. рыночная капитализация биткоина составляет около $109 млрд, или примерно треть общего объема рынка криптовалют. Именно столько могут потерять инвесторы, если этот рынок рухнет.

Но в отличие от виртуальных пирамид ситуация с аналогами бумажной МММ противоположная. Как рассказали «Известиям» в ЦБ, в 2017 году было выявлено 137 финансовых пирамид (17% — в интернете), в то время как в 2016-м — 180, а в 2015-м — 200. За три года резко сократился и ущерб от действий мошенников: в прошлом году он составил 1 млрд рублей по сравнению с 1,5 млрд рублей в 2016-м и 5,5 млрд рублей в 2015-м. В Банке России пояснили, что такая динамика обусловлена усилением мер против мошенников, а также активным взаимодействием с правоохранительными органами.

При этом регулятор действует на упреждение и разворачивает более активную работу в регионах. Сейчас во всех главных управлениях ЦБ создаются отделы по противодействию нелегальной деятельности организаторов разных финансовых пирамид.