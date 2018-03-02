От огурца до счастья

Памятник гвоздю открыли в Новосибирске в конце февраля. На постаменте красуется надпись «Забей на всё» — предполагается, что таким образом авторы «передали привет» местным студентам. Это не первая необычная работа скульпторов, установленная в городе, — ранее там появился памятник колбасе, но его уже успели демонтировать. Фотографий необычного памятника в Сети пока не появилось, зато портал iz.ru собрал для вас другие неожиданные монументы, от памятника клавиатуре до памятника огурцу, которые можно увидеть в разных городах России.