От огурца до счастья

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Самые необычные памятники России
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Фото: ТАСС/Валерий Касаткин
Памятник счастью появился в Томске в 2005 году. Авторами стали местный литейщик Максим Петров и художник Леонтий Усов. Символом счастья они выбрали волка из мультфильма «Жил-был пес», при этом если зверя погладить по животу, он начинает петь. Поэтому второе название памятника — «Щас спою»
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Памятник «Нос майор Ковалева» появился на стене дома № 36 по Воскресенскому проспекту в 1994 году. Он посвящен главному герою гоголевской повести «Нос», действие которой происходит в Петербурге. Как и литературный прообраз, этот нос оказался беглым: в начале 2000-х памятник пропал и его пришлось восстанавливать заново
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Еще один памятник, увековечивающий самого запоминающегося персонажа фантастической гоголевской повести, был установлен в Петербурге в 2008 году — на этот раз во дворе филологического факультета СПбГУ
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В городе Луховицы, известном своими огуречными урожаями, в 2007 году установили бронзовой памятник излюбленной отечественной закуске — соленому огурцу
Фото: РИА Новости//
Памятник компьютерной клавиатуре появился в Екатеринбурге в 2005 году — он был признан первой ленд-арт-скульптурой в этом городе
Фото: РИА Новости/
В курортном городе Железноводске решили увековечить один из самых известных врачебных инструментов — в 2008 году на территории одного из санаториев там открыли памятник клизме
Фото: РИА Новости/
Первый в мире памятник Человеку-невидимке, герою повести Герберта Уэллса, установили в Екатеринбурге в 1999 году. Один из авторов проекта, литератор Евгений Касимов, тогда пояснил, что в первую очередь это памятник человеческому одиночеству
Фото: РИА Новости/Андрей Архипов
В 2003 году в Воронеже появился памятник герою мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова»
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В Москве на территории завода «Карат» в 2005 году увековечили в бронзе одно из самых популярных лакомств, хорошо знакомое всем жителям бывшего СССР: там открыли памятник плавленому сырку «Дружба», который производится на этом заводе
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Памятник балтийским шпротам можно увидеть в небольшом городе Мамоново, расположенном на берегу Калининградского залива
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Этот аппетитный памятник шоколаду открыли в 2009 году в городе Покрове Владимирской области. Как утверждали местные СМИ, это первый в мире монумент, посвященной популярной сладости
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Памятник гвоздю открыли в Новосибирске в конце февраля. На постаменте красуется надпись «Забей на всё» — предполагается, что таким образом авторы «передали привет» местным студентам. Это не первая необычная работа скульпторов, установленная в городе, — ранее там появился памятник колбасе, но его уже успели демонтировать. Фотографий необычного памятника в Сети пока не появилось, зато портал iz.ru собрал для вас другие неожиданные монументы, от памятника клавиатуре до памятника огурцу, которые можно увидеть в разных городах России.
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