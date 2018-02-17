Калининградская область может стать майнинг-фермой, утверждает губернатор Антон Алиханов. Знающие люди в регионе уже есть, остается масштабировать опыт. Заработать на добыче криптовалюты хотят не только на западе России, но и на противоположном конце страны. Подробнее читайте в материале портала iz.ru.

Приезжай помайнить

— Если вы майнер, то это к нам, — утверждает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. — Думаю, что с учетом развития тепличного хозяйства у нас и производства клубники, которую мы всё лето едим, мы вполне себе сможем стать большой майнинговой фермой во всех смыслах.

При чем тут клубника, правда, не очень понятно. Но другие причины превращения самого западного региона страны в огромную майнинг-ферму более логичны. По словам Алиханова, в Калининградской области хватает не только заинтересованных, но и поднаторевших в работе с криптовалютой людей.

— Есть майнинг-отель, мы готовы дать контакты. Ребята, которые грамотно кулеры выставят, чтобы нигде ничего не сгорело, — рассказал он в пятницу, 16 февраля.

Бит_1 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Майнить» означает заниматься генерацией криптовалюты по схеме, в основе которой лежит технология блокчейн (это база данных, в которой устройства хранения не подключены к общему серверу; это обеспечивает безопасность информации — Прим. iz.ru). Чтобы генерировать криптовалюты, майнеру нужен компьютер с большой вычислительной мощностью. Для этого скупают специальные видеокарты, чем их больше, тем быстрее машина решает сложные математические задачи и, соответственно, приносит больше виртуальных денег.

Интерес к набирающей обороты технологии проявляет не только самый молодой губернатор России Алиханов. Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко еще в 2017 году анонсировал создание технопарка для майнинга. Он может открыться в Сосновом Бору после того, как будет выведена из эксплуатации Ленинградская АЭС. Произойдет это в 2020–2021 годах, сообщил Дрозденко «РИА Новости» в пятницу, 16 февраля.

На юге России так и вовсе предложили организовать целую криптодолину. Такая инициатива в числе других, связанных с внедрением блокчейна, поступила на рассмотрение Корпорации развития Севастополя. Ее глава Олег Николаев отмечал, что создание критодолины в Инкермане «сможет привлечь высококвалифицированных специалистов в сфере инновационных технологий и обеспечить стабильность, отличную инфраструктуру с высоким уровнем жизни, высокой безопасностью и красивой чистой средой».

Всё располагает

В 2017 году криптовалютами массово увлеклись жители самых отдаленных друг от друга регионов — Калининградской области и Дальнего Востока. Об этом свидетельствует статистика Google по поисковым запросам россиян. В компании отмечали, что за первое полугодие 2017-го число запросов о криптовалютах в Хабаровском крае подскочило на 309%, в то время как в Калининградской области на 674% выросло количество запросов о способах их добычи.

И западный российский анклав, и дальневосточные регионы подходят для создания майнинг-ферм. Там есть энергоресурсы, холодный климат (весомая часть затрат уходит на охлаждение оборудования для майнинга), а у дальневосточников рядом еще и Китай, где производится большая часть оборудования для генерации криптовалюты.

Бит_6 Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il

О создании майнинг-фермы серьезно задумались в Амурской области. Корпорация развития Дальнего Востока предложила гонконгской компании Genesis Engineering инвестировать в этот проект. Выгода для фирмы — большой запас энергомощностей и льготы от режима территории опережающего развития. Губернатор Амурской области Александр Козлов отмечал, что реализация проекта как минимум увеличит объем налоговых поступлений в бюджет региона. В Амурской области — ТОР, а в Калининградской — особая экономическая зона. И цена на электроэнергию вполне конкурентная, подчеркивали в Корпорации развития региона.

Калининградский губернатор замахнулся сильнее всех: всё же в Ленинградской области планируют технопарк, в Амурской — майнинг-ферму, а тут вся область. Идея выделить под добычу криптовалюты целый населенный пункт уже звучала. В ноябре с таким предложением выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. По замыслу парламентария, криптогород впоследствии составил бы конкуренцию Кремниевой долине.

— Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные им вещи. Пополнит и бюджет государства за счет налогов, — перечислял преимущества Чернышов. Помимо прочего, в приграничные регионы, к которым относятся Амурская и Калининградская области, это может привести туристов.

Любите лучше бриллианты

По оценкам Российской ассоциации криптовалют и блокчейна на 2017 год, в российской индустрии майнинга было задействовано около 200 тыс. человек, четверть из них — владельцы домашних майнинг-ферм. Подсчеты примерные, поскольку сфера пока остается теневой. По той же причине сложно оценивать размер дохода майнеров. По примерным оценкам, майнинг-отели, которых в России насчитывается около тридцати, за год могли заработать более миллиарда долларов. Однако, учитывая резкое падение курса того же биткоина, реальные цифры могут оказаться на порядок ниже. После того как курс криптовалюты обвалился почти на треть, в Челябинске, например, начали массово распродавать оборудование для майнинга.

Бит_4 Фото: Global Look Press/Aleksey Bychkov

Сфера пока не отрегулирована на законодательном уровне. Впрочем, доходы от криптовалюты уже фиксируют в декларациях о доходах, а банки принимают в залог майнинговые фермы. Однако когда речь идет о проектах масштаба региона, отсутствие четкой позиции властей и юридической базы становится препятствием. Из-за этого, в частности, затягивается реализация проекта технопарка для майнинга на ЛАЭС.

— Мы ведем серьезные переговоры с правительством РФ, нам нужна определенная нормативная база, которая позволяла бы нам производить биткоин, заниматься майнингом, — подчеркивал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — У нас майнинг есть в России, но гаражный. А хотелось бы на серьезном, промышленном уровне.

Первым шагом к урегулированию сферы стал законопроект министерства финансов, опубликованный в конце января. В нем криптовалюты определены как имущество в электронной форме, но не как средство платежа. В документе также прописан порядок совершения сделок с ними. С Минфином не согласился Центробанк России в части, касающейся обмена криптовалют на рубли. Министерство финансов, в свою очередь, не сошлось с Минкомсвязи, которое рассматривало возможность установить для майнеров налоговые каникулы на два года. Помимо этого, ведомство планировало предоставить им специальные тарифы на электроэнергию и установить квоту на нее.

Среди чиновников и банкиров отношение к криптовалютам сохраняется настороженное. Председатель правления Сбербанка Герман Греф, например, советовал россиянам не рисковать с виртуальными валютами, при этом ловил своих же сотрудников за майнингом.

В целом россияне пока что могут делать с криптовалютами, что хотят, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

— У нас майнинг не подлежит налогообложению, (...) Россия является мировым лидером по количеству проведенных ICO, — заявил чиновник, подчеркнув, что так будет не всегда — власти работают над урегулированием сферы.

Интерес к криптовалютам он не разделяет. Чиновник сетовал, что современным россиянкам они дороже, чем украшения.

— Мы будем делать всё возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы, — сказал замминистра. Впрочем, алмазный рынок в последние годы не так стабилен: сырье дешевеет, спрос снижается, в том числе из-за полюбившей криптовалюты молодежи.