В России частные инвесторы купили электростанцию для майнинга

Российские бизнесмены впервые в стране приобрели электростанцию для майнинга криптовалют.

Об этом сообщил «Коммерсант» в пятницу, 12 января.

Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму, пишет издание.

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг», — цитирует газета Колесника.

16 ноября депутат Госдумы Борис Чернышов предложил построить в России город для добычи криптовалюты.

Депутат добавил, что такой город должен быть создан в Сибири или на Дальнем Востоке, рядом с одной из крупнейших гидроэлектростанций. Чернышов отметил, что добыча криптовалюты еще не закреплена законодательно и это необходимо исправить после постройки города.