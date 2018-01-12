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В России частные инвесторы купили электростанцию для майнинга

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Фото: Global Look Prees/Ryu Seung-Il
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Российские бизнесмены впервые в стране приобрели электростанцию для майнинга криптовалют.

Об этом сообщил «Коммерсант» в пятницу, 12 января.

Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму, пишет издание.

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг», — цитирует газета Колесника.

16 ноября депутат Госдумы Борис Чернышов предложил построить в России город для добычи криптовалюты.

Депутат добавил, что такой город должен быть создан в Сибири или на Дальнем Востоке, рядом с одной из крупнейших гидроэлектростанций. Чернышов отметил, что добыча криптовалюты еще не закреплена законодательно и это необходимо исправить после постройки города.

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