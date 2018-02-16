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Калининградская область может стать майнинг-фермой

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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Калининградская область может превратиться в настоящую майнинг-ферму. Этого в интервью«РИА Новости» не исключил губернатор Антон Алиханов. Он отметил, что в регионе уже есть отель для майнеров.

«Если вы майнер, то это к нам. С учетом развития тепличного хозяйства у нас мы вполне себе сможем стать большой майнинговой фермой во всех смыслах», — цитирует Алиханова Калининград.ру.

Глава региона признался, что сам он пока не собирается покупать криптовалюту, поскольку понимает, что торговля на бирже — это очень рискованно. Он подумает об этом тогда, когда «рынок станет более устойчивым».

В начале февраля замминистра финансов Алексей Моисеев выступил с предложением создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой. К примеру, такими зонами могли бы стать Калининград и Владивосток.

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