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Глава Чечни рассказал об итогах анализа халяльности криптовалюты

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Фото: ТАСС/Зубайр Байраков
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Группа исламских ученых во главе с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым обсудила, допустимо ли использование криптовалюты мусульманами в России, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Комментируя запрет муфтиятами Египта и Палестины виртуальных денег, он отметил, что данное решение было вынесено с учетом неблагоприятной политической и экономической обстановки в этих странах, а также наличия других факторов. При этом Кадыров подчеркнул, что выпущенная в этих государствах фетва не распространяется на мусульман во всем мире.

По словам главы Чечни, говорить об опасности криптовалюты для РФ рано.

«Пока в России нет оснований для выводов о ее халяльности или хараме», — написал он в своем Telegram-канале.

Участники дискуссии, рассказал Кадыров, решили, что в первую очередь требуется узнать, как оборот криптовалюты отразится на экономической ситуации в стране.

«Только в случае отрицательного ответа можно принять решение по шариату о запрете пользоваться ею», — добавил глава Чечни.

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