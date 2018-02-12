Глава МВФ назвала неизбежным регулирование операций с криптовалютами

Международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Она отметила, что после финансового кризиса 2008 года было введено регулирование организаций, и сейчас пора «двигаться в сторону регулирования операций», передает телеканал CNN.

Лагард также указала на «темную сторону» криптовалют. В частности, ее используют для отмывания денег и финансирования терроризма, чему активно противодействует МВФ.

Как писал портал iz.ru, Минфин России планирует до конца февраля текущего года внести в Госдуму законопроект, который бы регулировал оборот криптовалют и проведение ICO на территории страны.