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Власти Таиланда запретили банкам любые операции с криптовалютами

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Фото: TASS/Jaap Arriens
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Любые операции с криптовалютами запретил финансовым организациям королевства Банк Таиланда, сообщает газета Bangkok Post.

Таиландским банкам отныне запрещено инвестировать в криптовалюту, продавать ее, а также создавать соответствующие платформы для торговли и совершать обменные операции, цитирует издание ТАСС.

Также финансовым организациям запрещено рекомендовать клиентам использовать криптовалюту как инвестиционный инструмент и выдавать кредиты на покупку цифровых денег.

Банк Таиланда объяснял подобные ограничения тем, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма и отмывания денег в теневой экономике.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты по кибербезопасности компании 360Netlab пришли к выводу, что большинство сайтов для взрослых оказались заражены скрытыми программами для майнинга криптовалют.

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