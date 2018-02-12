Майнинговые программы прячутся почти на 50% сайтов для взрослых

Скрытыми программами для майнинга криптовалют оказались заражены большинство сайтов для взрослых. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности компании 360Netlab. Результаты исследования опубликованы в Twitter.

Эксперты проверили более 300 тыс. популярных веб-сайтов. По информации специалистов, веб-ресурсовскрытые программы для майнинга криптовалюты недобросовестные владельцы сайтов и другие злоумышленники могут размещать в коде. Эксперты из 360Netlab выложили информацию о более чем 600 сайтах, в которых были обнаружены браузерные майнеры.

Наибольшую опасность для пользователей таят, согласно исследованию, ресурсы для взрослых — почти 50% популярных порносайтов содержат скрытые майнинговые программы. Искатели легкой наживы также нередко добывают криптовалюту через сервисы для онлайн-просмотра сериалов и рекламные страницы.

Для исследования специалисты использовали инструмент DNSMon, предназначенный для анализа аномалий в DNS-трафике, сообщает телеканал «360».

Портал iz.ru писал ранее, что правоохранительные органы задержали инженеров саровского Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Нижегородской области за майнинг криптовалют на рабочем месте.

Сайт журнала Forbes сообщаил, что экс-гендиректором сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен стал богатейшим бизнесменом, сделавшим состояние на криптовалютных операциях. Его состояние оценивается в $7,5–8 млрд.