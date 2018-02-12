Прямой эфир
Сюжет:

Майнинговые программы прячутся почти на 50% сайтов для взрослых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скрытыми программами для майнинга криптовалют оказались заражены большинство сайтов для взрослых. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности компании 360Netlab. Результаты исследования опубликованы в Twitter.

Эксперты проверили более 300 тыс. популярных веб-сайтов. По информации специалистов, веб-ресурсовскрытые программы для майнинга криптовалюты недобросовестные владельцы сайтов и другие злоумышленники могут размещать в коде. Эксперты из 360Netlab выложили информацию о более чем 600 сайтах, в которых были обнаружены браузерные майнеры.

Наибольшую опасность для пользователей таят, согласно исследованию, ресурсы для взрослых — почти 50% популярных порносайтов содержат скрытые майнинговые программы. Искатели легкой наживы также нередко добывают криптовалюту через сервисы для онлайн-просмотра сериалов и рекламные страницы.

Для исследования специалисты использовали инструмент DNSMon, предназначенный для анализа аномалий в DNS-трафике, сообщает телеканал «360».

Портал iz.ru писал ранее, что правоохранительные органы задержали инженеров саровского Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Нижегородской области за майнинг криптовалют на рабочем месте.

Сайт журнала Forbes сообщаил, что экс-гендиректором сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен стал богатейшим бизнесменом, сделавшим состояние на криптовалютных операциях. Его состояние оценивается в $7,5–8 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Forbes назвал самого богатого криптовалютного миллиардера
Инженеров ядерного НИИ в Сарове задержали за майнинг на суперкомпьютере

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017