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Фейковые Трамп и Маск выманивают биткоины у пользователей Twitter

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Фото: Global Look Press/Michael Weber/imagebroker.com
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Мошенники выманивают у пользователей социальных сетей криптовалюту, представляясь главой компании Space X Илоном Маском или президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Buzzfeed.

По его данным, злоумышленники используют фейковые аккаунты вроде @Eilon_Musk, @ElonMuski, @EloonMusk, @Elonn_Musk и @Alon_Musk, которые по написанию легко перепутать с настоящим микроблогом главы компании Tesla. С этих профилей неизвестные опубликовывают сообщения с просьбами перевести незначительные суммы в обмен на крупное вознаграждение. Зачастую свои твиты они пишут прямо в комментариях к публикациям в официальных аккаунтах известных лиц и чиновников.

Так, @DoonaldTrump65 предложил первым 250 пользователям соцсети, переведшим на указанный в твите адрес 0,2 биткоина, 250 единиц криптовалюты взамен.

«Мы осведомлены о подобной форме манипуляций и активно принимаем ряд мер по предотвращению взаимодействия этих учетных записей с другими», — заявил представитель соцсети Twitter.

7 февраля курс биткоина начал расти после обвала, составив на 11:23 мск 7 февраля $7711.

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