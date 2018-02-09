Силуанов рассказал о преимуществе рубля перед биткоином

В России нужно развивать не биткоин или иные криптовалюты, а рубль, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Будем работать в той части, что будем развивать и стимулировать расчеты в рублях, потому что сейчас в условиях всех ограничений, безусловно, рубль становится всё более привлекательным...» — цитирует министра ТАСС.

«Всегда можно купить рублевый инструмент или рубль на бирже и производить эти расчеты», — сказал он.

Ранее журнал Forbes сообщил, что богатейшим бизнесменом, сделавшим состояние на криптовалютных операциях, стал бывший генеральный директор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен.