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Силуанов рассказал о преимуществе рубля перед биткоином

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России нужно развивать не биткоин или иные криптовалюты, а рубль, считает глава Минфина Антон Силуанов. 

«Будем работать в той части, что будем развивать и стимулировать расчеты в рублях, потому что сейчас в условиях всех ограничений, безусловно, рубль становится всё более привлекательным...» — цитирует министра ТАСС.

«Всегда можно купить рублевый инструмент или рубль на бирже и производить эти расчеты», — сказал он.

Ранее журнал Forbes сообщил, что богатейшим бизнесменом, сделавшим состояние на криптовалютных операциях, стал бывший генеральный директор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен. 

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