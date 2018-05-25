Страны ЕАЭС перейдут на криптоалтын
В 2020 году на территории Евразийского союза появится собственная криптовалюта, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЕЭК.
Общая цифровая валюта на территории союза нужна для облегчения расчета между странами, отметил собеседник издания.
Информацию подтвердил президент Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин. «Собственная криптовалюта может появиться в ЕАЭС раньше единой денежной расчетной единицы», — заявил Припачкин.
Вопрос создания криптовалюты прорабатывает Евразийская экономическая комиссия. Название еще не выбрано, рабочая версия — криптоалтын.
По словам экспертов, появление своей цифровой валюты облегчит расчеты между странами и позволит обходить санкции, в том числе обслуживая расчеты в рамках внешнеторговых оборотов стран ЕАЭС с другими государствами.
Подробнее — в материале «Известий»:
Страны ЕАЭС перейдут на криптоалтын в 2020 году