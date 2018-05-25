Прямой эфир

Страны ЕАЭС перейдут на криптоалтын

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году на территории Евразийского союза появится собственная криптовалюта, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЕЭК.

Общая цифровая валюта на территории союза нужна для облегчения расчета между странами, отметил собеседник издания.

Информацию подтвердил президент Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин. «Собственная криптовалюта может появиться в ЕАЭС раньше единой денежной расчетной единицы», — заявил Припачкин.  

Вопрос создания криптовалюты прорабатывает Евразийская экономическая комиссия. Название еще не выбрано, рабочая версия —  криптоалтын.

По словам экспертов, появление своей цифровой валюты облегчит расчеты между странами и позволит обходить санкции, в том числе обслуживая расчеты в рамках внешнеторговых оборотов стран ЕАЭС с другими государствами.

Подробнее — в материале «Известий»:

Страны ЕАЭС перейдут на криптоалтын в 2020 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Криптовалюта Ethereum рискует обвалиться из-за котят и креветок
Эксперты назвали самые дружелюбные для криптовалют страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017