В 2020 году на территории Евразийского союза появится собственная криптовалюта, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЕЭК.

Общая цифровая валюта на территории союза нужна для облегчения расчета между странами, отметил собеседник издания.

Информацию подтвердил президент Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин. «Собственная криптовалюта может появиться в ЕАЭС раньше единой денежной расчетной единицы», — заявил Припачкин.

Вопрос создания криптовалюты прорабатывает Евразийская экономическая комиссия. Название еще не выбрано, рабочая версия — криптоалтын.

По словам экспертов, появление своей цифровой валюты облегчит расчеты между странами и позволит обходить санкции, в том числе обслуживая расчеты в рамках внешнеторговых оборотов стран ЕАЭС с другими государствами.

Подробнее — в материале «Известий»:

Страны ЕАЭС перейдут на криптоалтын в 2020 году