Отдельные выбившиеся

Не успела закончиться «Прямая линия с Владимиром Путиным», как на местах чиновники уже отдавали поручения по прозвучавшим в эфире проблемам. Томский губернатор в тот же день лично встретился с многодетной матерью, за неподобающее обращение к которой его одернул президент, не отставали и его коллеги. Точечно проблемы решались в кратчайшие сроки, а ответы на вопрос, как избежать их повторения, оказались уже найдены. О том, как это происходило и в какую сторону поменялся за последние годы масштаб решаемых в ходе линии вопросов — в материале портала iz.ru.

О вечном и мечтах

Вопрос про вечную российскую боль Владимир Путин выбрал сам.

— Дороги в Моздоке (Северная Осетия). А вы говорите: «прорыв, прорыв». Они просто ужасные, — зачитал глава государства обращение. Точечную проблему он вывел в общероссийскую, признав, что она никуда не делась. И решить ее — одна из приоритетных задач на ближайшую шестилетку.

— Если у нас сегодня дороги на федеральном уровне более или менее в приличном состоянии, то на региональном количество дорог, находящихся в нормативном состоянии, чуть ли не в два раза меньше, — подчеркнул Путин.

Он заверил россиян, что власти вдвое увеличат объем финансирования на ремонт и строительство дорог. За последние пять лет на эти цели и так была направлена солидная сумма — 5,1 трлн рублей. В следующие шесть лет эту сумму планируется довести до 9,5–9,7 трлн рублей, заявил Путин.

регионы_1 Ремонт дорог в Северной Осетии Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Власти Северной Осетии отчитались о том, что деньги на строительство и ремонт дорог в Моздокском районе выделяются исправно: в этом году финансирование превысит 118 млн рублей, примерно та же сумма была потрачена в прошлом году. А в правительстве Иркутской области на волне обсуждения прямой линии рассказали, как продвигается решение проблемы со строительством дороги на острове Ольхон на Байкале, которая поднималась во время эфира с главой государства ровно год назад: инженеры и геодезисты проводят вычисления, дорогу стоит ждать через три года.

В прошлом году на прямой линии также звучал вопрос о строительстве моста на Сахалин, с тех пор ситуация не изменилась. Жители острова, вдохновленные открытием Крымского моста, решили предпринять еще одну попытку. Вопрос про сахалинский мост, как и про дороги, Путин выбрал сам и пообещал, что чиновники изучат его со всех сторон. Губернатор Олег Кожемяко заявил, что так удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки.

— Перспективы для островного региона открываются огромные. Сахалинцам проект даст 15 тыс. новых рабочих мест, возможность построить новый порт, — сказал он РИА Новости. — Для нас это — рывок в будущее, в общем, новая жизнь.

До общего решения

Многодетному отцу из Иваново Дмитрию Верховскому звонок на прямую линию помог решить проблему. Несколько лет назад он взял ипотеку со ставкой 13%, а воспользоваться государственной субсидией не может: формулировка документа подразумевает, что поддержка выделяется после рождения второго ребенка, а не третьего, как у Верховских. Уже 7 июня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отчитался, что мужчине снизили ставку до 9,5%. Житель Иваново поблагодарил за помощь и попросил за семью друга с десятью детьми, который не может получить кредит.

регионы 2 Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Адресная помощь — лишь временное решение. Глава государства поручил снизить ипотечную ставку для семей с детьми до 7% — это обойдется бюджету в 9 млрд рублей. Сумма внушительная, но не настолько, особенно когда речь идет о поддержке семей.

На обращения обманутых дольщиков у властей уже был ответ. Точечными проблемами жителей Липецкой области и Приморского края, которые пожаловались президенту на затянувшиеся сроки строительства жилья, в тот же день занялись региональные власти и правоохранительные органы. Вопрос в том, что делать с этой проблемой в целом. Путин подчеркнул, что резко ограничивать долевое строительство нельзя — претензией будет только больше, а жилье так и не будет достроено.

— Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать исключительно средства через систему финансовых учреждений и через банки для этих целей, — добавил он.

Перегнули палку

Вопреки ожиданиям, что конференц-связь с губернаторами и членами кабмина в ходе прямой линии может привести к показательным наказаниям, претензий глава государства никому не предъявлял. Не было и жестких диалогов, как, например, в прошлом году со ставропольским губернатором Владимиром Владимировым, которому президент на всю страну задал вопрос: «Где деньги?»

Не прозвучало жестких слов и в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, возглавившего регион чуть больше недели назад. Жители села Старая Суртайка пожаловались Путину на то, что власти намерены закрыть единственную в населенном пункте школу. По словам врио губернатора, речи о закрытии образовательного учреждения не шло. Есть проблема с набором преподавательского состава, но она будет решена, заверил Томенко и отправил своего заместителя на место, чтобы досконально разобраться в ситуации.

регионы 3 Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко (в центре) Фото: РИА Новости/Андрей Каспришин

Владимир Путин, однако, предостерег от подобных ситуаций:

— Школа закрывается — поселок, село умирает. Мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали особенно таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело перспективы развития.

А вот губернатору Томской области Сергею Жвачкину глава государства замечание всё же сделал: многодетную мать, пожаловавшуюся на очередь на получение земельного участка, тот не смог назвать по имени:

— Я что хотел бы сказать. С ней — это с Натальей Николаевной. Первое.

Жвачкин вечером того же дня лично встретился с Натальей Николаевной и извинился за то, что не расслышал ее имени. И отдельно извинился за «бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права». Проблему женщины, которая за 10 лет в списке очередников на получение земли оказалось только на 300 месте, обещали решить, как и другие подобные вопросы.

А в верхней палате парламента заявили, что в этом году подготовят концепцию законопроекта о многодетной семье, в котором будет четко прописан как ее статус, так и меры поддержки. Это в будущем позволит исключить такие случаи, как у томской семьи Журовых или Верховских из Иваново, которые не смогли взять льготную ипотеку.

По цепочке

Одна из самых масштабных историй прошлогодней прямой линии — закрытие полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, мучавшего местных жителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в тот же день выехал на место, закрыта свалка была через неделю — сразу после заседания правительства, где Путин в жесткой форме отдал соответствующее поручение главе региона и Минприроды. Тема продолжилась и в этом году. По следам эфира власти Читы занялись проверкой незаконной свалки, на которую пожаловались местные жители, и уже пообещали ликвидировать ее до конца месяца.

регионы 4 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Пятигорске, по словам авторов обращения, свалку-то закрыли, однако мусор на нее продолжают свозить. В администрации объяснили, как планируют решить эту проблему — не без помощи федерального центра.

— В этом году будет подана заявка на включение полигона [работ по рекультивации стоимостью в 316,2 млн рублей] в федеральную программу «Чистая страна», — сообщил представитель администрации города. — Как только заявку одобрят и будут выделены средства, специалисты приступят к работам.

В Тульской области разобрались с полигоном без лишнего упоминания на всю страну: 7 июня по решению суда закрыли на три месяца полигон в Белеве, в деятельности которого Роспотребнадзор выявил множество нарушений.

История с полигоном «Кучино» стала отправной точкой, прогремев на всю страну. Сейчас проблема с полигонами решается последовательно. Кризисных точек немало, но есть намеченный план работы.

— До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 285 заводов, — рассказал глава государства. — При этом речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями.

Без лишнего масштаба

Та же логика прослеживается и с выплатами зарплат. В прошлые годы прямая линия вскрывала случаи масштабных нарушений прав работников, как, в частности, в истории с космодромом Восточный, закончившейся судами. Три года назад рабочие, занятые на строительстве объекта, дозвонились в эфир. На тот момент, по сведениям Роструда, 2,6 тыс. строителей задолжали 150 млн рублей. Владимир Путин взял ситуацию под свой контроль, после чего проблемы стали решаться совсем иными темпами.

регионы 5 Губернатор Ростовской области Василий Голубев Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Не обошлось без историй о долгах и на этот раз — но зато изменился масштаб нарушений. Ростовский губернатор Василий Голубев поручил разобраться с жалобой работников психиатрического диспансера Новочеркасска, которым снизили зарплату с 20 до 12 тыс. рублей. Врио главы Якутии Айсен Николаев, как и глава Алтайского края, всего неделю назад получивший повышение, занялся случаем якутского учителя, пожаловавшегося на несостоявшееся повышение зарплаты. Поспешил вступить в дело и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт после прозвучавшего в ходе эфира обращения авиаинженера из Комсомольска-на-Амуре Петра Литвинцева.

Его зачитал один из волонтеров: Литвинцев попал под сокращение и вынужден работать маляром из-за отсутствия вакансий. Глава региона заявил, что во время рабочей поездки в Комсомольск постарается лично встретиться с инженером и помочь ему с поиском работы.

— Даже если его вкусовые предпочтения не совпадут с тем, что будет предложено на заводе, мы всё равно найдем ему место, — заверил губернатор.

Прокуратура, в свою очередь, решила проверить, законно ли сократили Литвинцева. В итоге оказалось, что всё несколько иначе. Мужчина утверждает, что его вопрос в ходе прямой линии исковеркали. Он хотел спросить о перспективах развития родного города в целом, маляром не работает, на завод не обижен и вообще доволен своим положением.

— Занимаюсь творчеством, написал книжку, издал ее на свои деньги, — рассказал авиаинженер. — Выставки провожу по всему Дальнему Востоку, выступаю в театре.