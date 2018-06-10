Отдельные выбившиеся
Не успела закончиться «Прямая линия с Владимиром Путиным», как на местах чиновники уже отдавали поручения по прозвучавшим в эфире проблемам. Томский губернатор в тот же день лично встретился с многодетной матерью, за неподобающее обращение к которой его одернул президент, не отставали и его коллеги. Точечно проблемы решались в кратчайшие сроки, а ответы на вопрос, как избежать их повторения, оказались уже найдены. О том, как это происходило и в какую сторону поменялся за последние годы масштаб решаемых в ходе линии вопросов — в материале портала iz.ru.
О вечном и мечтах
Вопрос про вечную российскую боль Владимир Путин выбрал сам.
— Дороги в Моздоке (Северная Осетия). А вы говорите: «прорыв, прорыв». Они просто ужасные, — зачитал глава государства обращение. Точечную проблему он вывел в общероссийскую, признав, что она никуда не делась. И решить ее — одна из приоритетных задач на ближайшую шестилетку.
— Если у нас сегодня дороги на федеральном уровне более или менее в приличном состоянии, то на региональном количество дорог, находящихся в нормативном состоянии, чуть ли не в два раза меньше, — подчеркнул Путин.
Он заверил россиян, что власти вдвое увеличат объем финансирования на ремонт и строительство дорог. За последние пять лет на эти цели и так была направлена солидная сумма — 5,1 трлн рублей. В следующие шесть лет эту сумму планируется довести до 9,5–9,7 трлн рублей, заявил Путин.
Ремонт дорог в Северной Осетии
Власти Северной Осетии отчитались о том, что деньги на строительство и ремонт дорог в Моздокском районе выделяются исправно: в этом году финансирование превысит 118 млн рублей, примерно та же сумма была потрачена в прошлом году. А в правительстве Иркутской области на волне обсуждения прямой линии рассказали, как продвигается решение проблемы со строительством дороги на острове Ольхон на Байкале, которая поднималась во время эфира с главой государства ровно год назад: инженеры и геодезисты проводят вычисления, дорогу стоит ждать через три года.
В прошлом году на прямой линии также звучал вопрос о строительстве моста на Сахалин, с тех пор ситуация не изменилась. Жители острова, вдохновленные открытием Крымского моста, решили предпринять еще одну попытку. Вопрос про сахалинский мост, как и про дороги, Путин выбрал сам и пообещал, что чиновники изучат его со всех сторон. Губернатор Олег Кожемяко заявил, что так удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки.
— Перспективы для островного региона открываются огромные. Сахалинцам проект даст 15 тыс. новых рабочих мест, возможность построить новый порт, — сказал он РИА Новости. — Для нас это — рывок в будущее, в общем, новая жизнь.
До общего решения
Многодетному отцу из Иваново Дмитрию Верховскому звонок на прямую линию помог решить проблему. Несколько лет назад он взял ипотеку со ставкой 13%, а воспользоваться государственной субсидией не может: формулировка документа подразумевает, что поддержка выделяется после рождения второго ребенка, а не третьего, как у Верховских. Уже 7 июня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отчитался, что мужчине снизили ставку до 9,5%. Житель Иваново поблагодарил за помощь и попросил за семью друга с десятью детьми, который не может получить кредит.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
Адресная помощь — лишь временное решение. Глава государства поручил снизить ипотечную ставку для семей с детьми до 7% — это обойдется бюджету в 9 млрд рублей. Сумма внушительная, но не настолько, особенно когда речь идет о поддержке семей.
На обращения обманутых дольщиков у властей уже был ответ. Точечными проблемами жителей Липецкой области и Приморского края, которые пожаловались президенту на затянувшиеся сроки строительства жилья, в тот же день занялись региональные власти и правоохранительные органы. Вопрос в том, что делать с этой проблемой в целом. Путин подчеркнул, что резко ограничивать долевое строительство нельзя — претензией будет только больше, а жилье так и не будет достроено.
— Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать исключительно средства через систему финансовых учреждений и через банки для этих целей, — добавил он.
Перегнули палку
Вопреки ожиданиям, что конференц-связь с губернаторами и членами кабмина в ходе прямой линии может привести к показательным наказаниям, претензий глава государства никому не предъявлял. Не было и жестких диалогов, как, например, в прошлом году со ставропольским губернатором Владимиром Владимировым, которому президент на всю страну задал вопрос: «Где деньги?»
Не прозвучало жестких слов и в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, возглавившего регион чуть больше недели назад. Жители села Старая Суртайка пожаловались Путину на то, что власти намерены закрыть единственную в населенном пункте школу. По словам врио губернатора, речи о закрытии образовательного учреждения не шло. Есть проблема с набором преподавательского состава, но она будет решена, заверил Томенко и отправил своего заместителя на место, чтобы досконально разобраться в ситуации.
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко (в центре)
Владимир Путин, однако, предостерег от подобных ситуаций:
— Школа закрывается — поселок, село умирает. Мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали особенно таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело перспективы развития.
А вот губернатору Томской области Сергею Жвачкину глава государства замечание всё же сделал: многодетную мать, пожаловавшуюся на очередь на получение земельного участка, тот не смог назвать по имени:
— Я что хотел бы сказать. С ней — это с Натальей Николаевной. Первое.
Жвачкин вечером того же дня лично встретился с Натальей Николаевной и извинился за то, что не расслышал ее имени. И отдельно извинился за «бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права». Проблему женщины, которая за 10 лет в списке очередников на получение земли оказалось только на 300 месте, обещали решить, как и другие подобные вопросы.
А в верхней палате парламента заявили, что в этом году подготовят концепцию законопроекта о многодетной семье, в котором будет четко прописан как ее статус, так и меры поддержки. Это в будущем позволит исключить такие случаи, как у томской семьи Журовых или Верховских из Иваново, которые не смогли взять льготную ипотеку.
По цепочке
Одна из самых масштабных историй прошлогодней прямой линии — закрытие полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, мучавшего местных жителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в тот же день выехал на место, закрыта свалка была через неделю — сразу после заседания правительства, где Путин в жесткой форме отдал соответствующее поручение главе региона и Минприроды. Тема продолжилась и в этом году. По следам эфира власти Читы занялись проверкой незаконной свалки, на которую пожаловались местные жители, и уже пообещали ликвидировать ее до конца месяца.
В Пятигорске, по словам авторов обращения, свалку-то закрыли, однако мусор на нее продолжают свозить. В администрации объяснили, как планируют решить эту проблему — не без помощи федерального центра.
— В этом году будет подана заявка на включение полигона [работ по рекультивации стоимостью в 316,2 млн рублей] в федеральную программу «Чистая страна», — сообщил представитель администрации города. — Как только заявку одобрят и будут выделены средства, специалисты приступят к работам.
В Тульской области разобрались с полигоном без лишнего упоминания на всю страну: 7 июня по решению суда закрыли на три месяца полигон в Белеве, в деятельности которого Роспотребнадзор выявил множество нарушений.
История с полигоном «Кучино» стала отправной точкой, прогремев на всю страну. Сейчас проблема с полигонами решается последовательно. Кризисных точек немало, но есть намеченный план работы.
— До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 285 заводов, — рассказал глава государства. — При этом речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями.
Без лишнего масштаба
Та же логика прослеживается и с выплатами зарплат. В прошлые годы прямая линия вскрывала случаи масштабных нарушений прав работников, как, в частности, в истории с космодромом Восточный, закончившейся судами. Три года назад рабочие, занятые на строительстве объекта, дозвонились в эфир. На тот момент, по сведениям Роструда, 2,6 тыс. строителей задолжали 150 млн рублей. Владимир Путин взял ситуацию под свой контроль, после чего проблемы стали решаться совсем иными темпами.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Не обошлось без историй о долгах и на этот раз — но зато изменился масштаб нарушений. Ростовский губернатор Василий Голубев поручил разобраться с жалобой работников психиатрического диспансера Новочеркасска, которым снизили зарплату с 20 до 12 тыс. рублей. Врио главы Якутии Айсен Николаев, как и глава Алтайского края, всего неделю назад получивший повышение, занялся случаем якутского учителя, пожаловавшегося на несостоявшееся повышение зарплаты. Поспешил вступить в дело и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт после прозвучавшего в ходе эфира обращения авиаинженера из Комсомольска-на-Амуре Петра Литвинцева.
Его зачитал один из волонтеров: Литвинцев попал под сокращение и вынужден работать маляром из-за отсутствия вакансий. Глава региона заявил, что во время рабочей поездки в Комсомольск постарается лично встретиться с инженером и помочь ему с поиском работы.
— Даже если его вкусовые предпочтения не совпадут с тем, что будет предложено на заводе, мы всё равно найдем ему место, — заверил губернатор.
Прокуратура, в свою очередь, решила проверить, законно ли сократили Литвинцева. В итоге оказалось, что всё несколько иначе. Мужчина утверждает, что его вопрос в ходе прямой линии исковеркали. Он хотел спросить о перспективах развития родного города в целом, маляром не работает, на завод не обижен и вообще доволен своим положением.
— Занимаюсь творчеством, написал книжку, издал ее на свои деньги, — рассказал авиаинженер. — Выставки провожу по всему Дальнему Востоку, выступаю в театре.