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Госдума отклонила законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил проект закона об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете, сообщает ТАСС 13 сентября.

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«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами», — рассказал глава комитета Василий Пискарев.

По его словам, документ ранее не поддержали правительство России и Верховный суд.

Пакет законопроектов, отменяющий уголовную ответственность за репосты в сети внесли в конце июня депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев.

В августе представители российской компании Mail.ru направили обращения в Госдуму, Минюст и Верховный суд с просьбами внести законопроект об амнистии осужденных по обвинению в экстремизме за репосты в соцсетях, а также ввести требование детального установления мотива при рассмотрении таких дел, включая лингвистические, искусствоведческие и иные экспертизы.

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