Песков оценил инициативу создания судов для рассмотрения дел о репостах

Вопрос о создании в России специальных судов для рассмотрения дел о нарушении законодательства в соцсетях еще подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 10 сентября спецпредставитель главы государства по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что в стране в будущем могут появиться специальные суды, которые будут рассматривать иски о преступлениях, совершенных в соцсетях, а также работать с другими аспектами цифрового права.

«Наверно, это экспертная точка зрения, которая вносится на повестку дня, как и другие разные мнения, и затем они обсуждаются», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он пояснил, что судебная система в России не предусматривает наличие таких органов. Кроме того, Песков отметил, что в Кремле пока еще согласовали определенную позицию по этой инициативе.

В августе компания Mail.ru направила обращения в Госдуму, Минюст и Верховный суд с просьбами внести законопроект об амнистии осужденных по делам о репостах, а также добиться детального установления мотива при рассмотрении таких дел и проведения лингвистических и искусствоведческих экспертиз.