Суд отказал Пономареву в ходатайстве о присутствии на похоронах Алексеевой

Тверской суд Москвы не удовлетворил ходатайство о приостановлении или прекращении административного ареста главы общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева. Он не сможет присутствовать на похоронах Людмилы Алексеевой, которые пройдут 11 декабря.

«Суд определил заявление Пономарева оставить без удовлетворения», — огласил вердикт судья.

5 декабря Тверской суд Москвы назначил правозащитнику 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. 7 декабря Мосгорсуд сократил срок административного ареста с 25 до 16 суток.

Пономарев и его защита заявили ходатайство с просьбой разрешить ему присутствовать на прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.