Путин предоставил возможность голосовать помещенным под домашний арест

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширяется перечень случаев, когда возможно голосование вне избирательных участков, теперь такое право получили те, кто находится под домашним арестом.

Документ опубликовали во вторник, 11 декабря, на официальном портале правовой информации. Госдума приняла закон 22 ноября, Совет Федерации одобрил его 5 декабря. Разработчики закона пояснили, что если избиратель находится под домашним арестом и не может покинуть помещение, обладая при этом избирательным правом, то это нарушает конституционные права гражданина. Теперь пробел в законодательстве устранен.

Согласно закону, участковая комиссия должна обеспечить возможность голосования вне избирательного участка тем, кто по состоянию здоровья не может сам прийти для участия в выборах, или тем, кто находится в следственных изоляторах.

Ранее во вторник Путин заявил, что попросит генпрокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте правозащитника Льва Пономарева. Президент подчеркнул, что в данный момент ставить под сомнение принятое судом решение «очень трудно, просто невозможно».