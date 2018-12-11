Президент России Владимир Путин допустил внесение изменений в закон о митингах и шествиях. Об этом он сказал во вторник, 11 декабря, на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

«По поводу возможных изменений в закон о митингах и шествиях и так далее. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять», — сказал глава государства.

Путин также напомнил главе СПЧ Михаилу Федотову о его словах, сказанных в отношении ушедшей из жизни 8 декабря правозащитницы Людмилы Алексеевой.

«Вы добавили — она умела находить компромиссы», — сказал президент.

Он отметил, что и в условиях действующего законодательства можно находить компромиссы, если такое желание есть.

«Тем не менее посмотреть на ту возможность каких-то корректировок в законе вполне возможно, почему нет», — заключил президент, передает «Интерфакс».

Федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях был изменен в июне 2012 года. Тогда появилось требование об обязательном согласовании митингов и демонстраций. В марте 2016 года это правило также распространилось на одиночные пикеты.

Ранее в этот же день Владимир Путин посетил Центральный дом журналиста, где проходила церемония прощания с Людмилой Алексеевой. Российский лидер возложил цветы к гробу усопшей, после чего высказал слова соболезнования ее близким и коллегам.