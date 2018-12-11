Путин приехал проститься с Людмилой Алексеевой

Президент России Владимир Путин приехал 11 декабря в Центральный дом журналиста, где продолжается церемония прощания с правозащитницей, экс-главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.

Как передает «Интерфакс», российский лидер возложил цветы к гробу усопшей, после чего высказал слова соболезнования ее близким и коллегам.

Помимо главы государства, проститься с Алексеевой пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, член Совета Федерации Владимир Лукин, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, другие общественные и политические деятели.

Церемония прощания с известной советской и российской правозащитницей началась в 10:00 мск в Центральном доме журналиста в Москве. 11 декабря стало известно, что соболезнования в связи со смертью правозащитницы выразил Госдеп США.

Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Она была автором более 100 работ по вопросам прав человека. За свою правозащитную деятельность она была удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и другие.