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Путин открыл памятник Солженицыну в Москве

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В Москве открыли памятник Александру Солженицыну. Владимир Путин поделился своими воспоминаниями о писателе.

«Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали всё его творчество. Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей. И, будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии. Цельный, исключительно принципиальный, Александр Исаевич никогда и никому не стремился быть удобным. В своих трудах литературных, публицистических, в своей общественной деятельности он открыто и последовательно отстаивал свои взгляды и убеждения», — заявил президент России. 

Во вторник, 11 декабря, исполнилось сто лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии. 

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