Путин пообещал обратить внимание Чайки на дело Пономарева

Президент России Владимир Путин заявил, что попросит генпрокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте правозащитника Льва Пономарева.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть внимательно», — сказал Путин на встрече с Советом по правам человека во вторник, 11 декабря.

Вместе с тем президент подчеркнул, что в данный момент ставить под сомнение принятое судом решение «очень трудно, просто невозможно», передает «Интерфакс».

5 декабря Тверской суд Москвы назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. 7 декабря Мосгорсуд сократил срок административного ареста с 25 до 16 суток.