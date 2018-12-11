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Путин пообещал обратить внимание Чайки на дело Пономарева

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Президент России Владимир Путин заявил, что попросит генпрокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте правозащитника Льва Пономарева.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть внимательно», — сказал Путин на встрече с Советом по правам человека во вторник, 11 декабря.

Вместе с тем президент подчеркнул, что в данный момент ставить под сомнение принятое судом решение «очень трудно, просто невозможно», передает «Интерфакс».

5 декабря Тверской суд Москвы назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. 7 декабря Мосгорсуд сократил срок административного ареста с 25 до 16 суток.

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