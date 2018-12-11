Путин выразил недоумение из-за преследования Марии Бутиной в США

Президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с преследованием в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной. Об этом он рассказал во вторник, 11 декабря, на заседание Совета по правам человека (СПЧ) в Кремле.

«А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я для начала просто опросил руководителей наших спецслужб: кто такая?» — приводит слова Путина агентство «Интерфакс». Никто из руководства спецслужб ничего не знает о Бутиной, пояснил глава государства.

«Единственное, где о ней кто-то что-то знает, — это в Совете Федерации», — заключил российский лидер.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека проходит 11 декабря в Москве. Участники мероприятия планируют обсудить в том числе вопросы защиты прав российских граждан за границей, а также состояние дел в пенитенциарной системе.

Ранее в этот же день телеканал ABС сообщил, что Бутина признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения и будет сотрудничать с прокурором. Соглашение между россиянкой и следствием было подписано 8 декабря. Документ якобы представят на слушаниях 12 декабря. В нем указывается, что Бутина действовала в США под руководством «российского официального лица».

При этом отец россиянки Валерий Бутин опроверг данную информацию. По его словам, вся дискуссия вокруг ее дела является спекуляцией. Он добавил, что его дочь не собирается сознаваться в том, чего не совершала.

Мария Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Гражданка РФ своей вины не признает.