Бутина пробудет в изоляторе для совершивших насильственные преступления до 19 декабря

Российская студентка Мария Бутина, обвиняемая американскими властями во вмешательстве во внутренние дела США, будет находиться в изоляторе для заключенных, совершивших насильственные преступления, до 19 декабря. Об этом рассказал «Известиям» отец девушки Валерий Бутин.

«Это просто какая-то глупость и попытка оказать давление на Машу… Ранее Маша находилась с женщинами, которые совершили экономические или другого рода ненасильственные деяния», — сказал он.

Гражданка РФ находится в изоляторе тюрьмы города Александрия (штат Вашингтон) с 20 ноября. Решение о переводе студентки в карцер приняли после того, как она передала номер телефона своего адвоката другой заключенной.

По словам Валерия Бутина, нельзя исключать, что в дальнейшем администрация пенитенциарного учреждения не продлит наказание: любое «неправильное» слово с ее стороны может стать причиной для продления. Тем не менее в голосе девушки чувствуется уверенность и готовность бороться за справедливость, заключил отец студентки.

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