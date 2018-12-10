Суд США предложит Бутиной признать себя виновной 12 декабря

Суд США назначил на 12 декабря слушания, в ходе которых россиянка Мария Бутина может изменить свои показания и признать себя виновной. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.

Ранее, 10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда сообщило, что в заявлении адвокатов Бутиной содержится просьба провести 11 декабря слушание, в ходе которого россиянка собирается «изменить» свое заявление о невиновности. Из этого агентство делает вывод, что девушка заявит о своей виновности. При этом не уточняется, в чем именно Бутина будет готова признать свою вину.

Отец задержанной, Валерий Бутин, уже опроверг эту информацию.

Мария Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Гражданка РФ своей вины не признает.