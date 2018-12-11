СМИ сообщили о согласии Бутиной частично признать себя виновной

Арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась сотрудничать с прокурором и признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения. Об этом 11 декабря сообщает телеканал ABC со ссылкой на соглашение российской студентки со следствием.

По данным телеканала, документ был подписан 8 декабря и будет представлен на слушаниях 12 декабря. В соглашении Мария якобы признается в том, что «действовала в США под руководством российского официального лица».

На данный момент россиянке грозит до пяти лет тюремного заключения, однако срок может быть пересмотрен в случае продуктивного сотрудничества со следствием. В итоге Бутину могут депортировать в Россию, сообщает телеканал.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл отказался комментировать информацию, пишет «РИА Новости».

О возможном сотрудничестве россиянки со следствием в ноябре писало агентство Bloomberg, однако данную информацию опроверг адвокат Бутиной Роман Рагулин, назвав подобные сообщения преждевременными.

В начале декабря отец россиянки Валерий Бутин в разговоре с «Известиями» рассказал о беспрецедентном давлении на его дочь со стороны властей США и тюремного начальства. Информацию о готовности россиянки признать свою вину он назвал вбросами.

10 декабря данные западных СМИ о сотрудничестве его дочери со следствием Валерий Бутин вновь опроверг. Он допустил, что Мария может признаться лишь в необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента, но не сделав этого, «она не сделала ничего противозаконного».

По его словам, Мария Бутина была помещена в изолятор на срок до 19 декабря, по непонятным для нее причинам.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает.