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СМИ рассказали о возможных обвинениях против бойфренда Марии Бутиной

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Фото: Global Look Press/mvbutina/facebook.com
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Бойфренду арестованной в США россиянки Марии Бутиной Полу Эриксону могут предъявить такие же обвинения, которые были выдвинуты ранее против нее. Об этом 5 декабря сообщает The Daily Beast.

По информации портала, следователи направили письмо адвокату Эриксона, в котором завили, что мужчине грозят обвинения в работе иноагентом без регистрации у Минюста США.

Кроме того, Эриксону, который является активистом американской Республиканской партии, могут быть предъявлены обвинения в участии в заговоре.

Однако издание отмечает, что письмо было оправлено его адвокату еще в сентябре, и в нем не выдвигалось конкретных обвинений в адрес Эриксона.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает.

27 ноября отец россиянки Валерий Бутин рассказал «Известиям», что девушку поместили в изолятор. По его словам, Мария не знает, за что последовало наказание.

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