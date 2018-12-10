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Отец Бутиной опроверг слухи о планах россиянки признать вину

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Фото: Global Look Press/mvbutina/ facebook.com
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Российская студентка Мария Бутина не собирается признавать свою вину в американском суде, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин. Так он прокомментировал сообщения ряда западных СМИ о том, что обвиняемая властями США во вмешательстве в политику страны россиянка собирается признать вину. 

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Ранее 10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда сообщило, что в заявлении адвокатов Бутиной содержится просьба провести 11 декабря слушание, в ходе которого россиянка собирается «изменить» свое заявление о невиновности. Из этого агентство делает вывод, что девушка заявит о своей виновности. Адвокаты Бутиной отказались от комментариев, отмечает RNS

«Маша ничего не совершила и в надуманных обвинениях не признается. Единственное, с чем она, возможно, согласится — это с тем, что ей следовало зарегистрироваться [в минюсте] как иностранному агенту. Хотя и в этом случае она не сделала ничего противозаконного, лишь наводила мосты дружбы между РФ и США», — сказал Валерий Бутин. 

Он уточнил, что до 19 декабря его дочь будет находиться в изоляторе, куда ее ранее поместили на 30 суток. Очередное слушание по делу может состояться с 11 по 13 декабря, добавил Бутин. 

«Крайний раз я разговаривал с дочкой в пятницу. Несмотря на всю ситуацию, я слышал в ее голосе уверенность и готовность бороться за справедливость», — резюмировал отец арестованной россиянки. 

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает.

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