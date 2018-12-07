Адвокат Дрисколл заявил, что продолжит защищать Бутину в суде

Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что намерен по-прежнему представлять интересы Марии Бутиной в суде. Об этом сообщили «РИА Новости».

При этом агентство Bloomberg сообщило, что американский суд назначил Бутиной общественного защитника А.Дж. Крамера. Его определяют как «консультирующего адвоката», но также отмечает, что Дрисколл продолжит свою деятельность.

5 декабря бойфренду арестованной в США россиянки Марии Бутиной Полу Эриксону могут предъявить такие же обвинения, которые были выдвинуты ранее против нее.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает.

27 ноября отец россиянки Валерий Бутин рассказал «Известиям», что девушку поместили в изолятор. По его словам, Мария не знает, за что последовало наказание.