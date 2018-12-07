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Адвокат Дрисколл заявил, что продолжит защищать Бутину в суде

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Фото: youtube.com
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Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что намерен по-прежнему представлять интересы Марии Бутиной в суде. Об этом сообщили «РИА Новости».

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При этом агентство Bloomberg сообщило, что американский суд назначил Бутиной общественного защитника А.Дж. Крамера. Его определяют как «консультирующего адвоката», но также отмечает, что Дрисколл продолжит свою деятельность.

5 декабря бойфренду арестованной в США россиянки Марии Бутиной Полу Эриксону могут предъявить такие же обвинения, которые были выдвинуты ранее против нее.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает.

27 ноября отец россиянки Валерий Бутин рассказал «Известиям», что девушку поместили в изолятор. По его словам, Мария не знает, за что последовало наказание.

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