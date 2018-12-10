Спешная сделка: Бутина не будет признавать вину в суде

Российская студентка Мария Бутина не собирается признавать свою вину в американском суде. Однако она, возможно, согласится со следствием, что ей следовало зарегистрироваться в минюсте США в качестве иностранного агента. Об этом «Известиям» сообщил отец россиянки Валерий Бутин. Он также уточнил, что до 19 декабря Мария будет находиться в изоляторе, куда ее ранее поместили на 30 суток. Очередное слушание по делу может состояться уже на этой неделе — с 11 по 13 декабря.

Сообщения ряда западных СМИ о том, что обвиняемая властями США во вмешательстве в политику страны россиянка собирается признать вину, ее отец считает некорректными.

— Маша ничего не совершила и в надуманных обвинениях не признается. Единственное, с чем она, возможно, согласится, — это с тем, что ей следовало зарегистрироваться как иностранному агенту. Хотя и в этом случае она не сделала ничего противозаконного, лишь наводила мосты дружбы между РФ и США, — пояснил «Известиям» Валерий Бутин.

Он добавил, что с 20 ноября Мария находится в изоляторе тюрьмы города Александрия (штат Вирджиния). Причиной для наказания стал тот факт, что россиянка передала номер телефона своего адвоката другой заключенной.

— Это просто какая-то глупость и попытка оказать давления на Машу. В изоляторе она будет находиться 30 суток, по-видимому, до 19 декабря. За пять месяцев заключения она провела в изоляторе почти три месяца. Сейчас ее и вовсе перевели в блок, где содержатся заключенные, которых обвиняют в насильственных преступлениях. Ранее Маша проживала в тюрьме с женщинами, которые совершили экономические или другого рода ненасильственные деяния, — заявил он «Известиям». — Крайний раз я разговаривал с дочкой в пятницу. Несмотря на всю ситуацию, я слышал в ее голосе уверенность и готовность бороться за справедливость.

Валерий Бутин добавил, что администрация тюрьмы может решить продлить наказание и не переводить российскую студентку на общий режим содержания. При этом нынешний «распорядок дня» предполагает 22-часовое нахождение гражданки РФ в карцере. Из одиночной камеры ее выпускают только ночью на два часа для того, чтобы она могла позвонить.

— Она теперь боится что-либо рассказывать по телефону. Особенно что касается ее дела и судебного процесса. Это запрещено. Любое неправильное слово с ее стороны может стать причиной для продления наказания, — заявил «Известиям» отец россиянки.

Соединенные Штаты пытаются всеми путями получить информацию о якобы вмешательстве РФ во внутренние дела своей страны, сказал «Известиям» заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Американская сторона использует и будут использовать даже недемократические пути для оказания давления на российских граждан, в том числе и на Марию Бутину. Между тем Россия обязана использовать все легитимные способы для защиты собственных граждан, — отметил депутат.

Мария Бутина была арестована 15 июля — в канун встречи президентов РФ и США в Хельсинки. Почти три месяца она провела фактически в полной изоляции. Задержанную не выпускали на свежий воздух, звонить родным она могла только ночью, а общаться с другими заключенными — исключительно через окошко в двери камеры. После чего Марию всё же перевели к остальным заключенным на общий режим содержания. Там она даже смогла организовать для них курсы йоги и алгебры, а сама начала изучать итальянский язык. Тем не менее 20 ноября ее снова поместили в изолятор.