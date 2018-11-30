Адвокат Бутиной прокомментировал данные о сделке с прокурором

Адвокат арестованной в США Марии Бутиной Роман Рагулин прокомментировал сообщения о сделке между россиянкой и представителями обвинения.

«Считаем данную информацию преждевременной и призываем воздержаться от поспешных выводов», — сказал Рагулин RT. По его словам, Бутина по-прежнему находится на одиночном содержании, а ходатайство о ее переводе на общий режим было отклонено.

При этом Рагулин подчеркнул, что задача защиты «лежит в плоскости последовательного отстаивания законных интересов и прав» Бутиной. Кроме того, представитель россиянки призвал «российское общество оказать посильную помощь Марии через созданный фонд».

Он отметил, что средства будут направлены на покрытие издержек американских адвокатов. Агентство Bloomberg ранее заявило, что Бутина выразила готовность к заключению сделки со стороной обвинения в рамках процесса, подробности соглашения не сообщались.

27 ноября отец россиянки Валерий Бутин рассказал «Известиям», что девушку поместили в изолятор. По его словам, Мария не знает, за что последовало наказание.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает.



