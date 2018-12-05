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Отец Бутиной рассказал о нехватке средств на адвокатов

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Находящаяся в тюрьме США россиянка Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, в скором времени у девушки могут закончиться средства на оплату услуг адвокатов. Об этом «Известиям» рассказал отец арестованной Валерий Бутин.

«На обеспечение дальнейшей работы адвокатов требуются большие деньги — речь идет о нескольких миллионах рублей. У нас таких средств нет. Самое ужасное, что сейчас может произойти, это то, что адвокаты перестанут работать», — сообщил Валерий Бутин.

Отец россиянки напомнил о существовании «Фонда Марии Бутиной» и поблагодарил всех, кто поддерживает его дочь материально. Тем не менее, «суммы, которая поступила через этот фонд, пока недостаточно на покрытие всех расходов».

Кроме того, на Марию оказывается беспрецедентное давление со стороны американских властей и тюремного начальства.

«Хочу отметить, что ситуацию усугубляют вбросы о якобы намерении Марии признать вину в обмен на получение американского гражданства. Это неправда. Она не пойдет ни на какую сделку со следствием, в результате которой ей придется признать не совершенные ею преступления», — подчеркнул Валерий Бутин.

Полную версию интервью читайте в свежем номере «Известий» от 6 декабря

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