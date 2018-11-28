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Здоровье Бутиной резко ухудшилось после 67 дней в одиночной камере

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Фото: REUTERS/Alexandria Sheriff's Office
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Состояние здоровья россиянки Марии Бутиной, арестованной в США и содержащейся в одиночной камере в течение 67 дней, ухудшилось. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне.

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«На днях россиянка была переведена на режим административной сегрегации. Администрация тюрьмы отказывается сообщить причины дискриминационных мер. Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Кроме того, россиянка уже 67 суток находится в одиночной камере в полной изоляции, что является превышением лимитов «правил Нельсона Манделы» (стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными).

Посольство выразило решительный протест из-за ужесточения содержания Бутиной, отметив его политическую мотивированность.

«Расцениваем действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю нашей соотечественницы. Это не может не отразиться на ее подготовке к судебному заседанию 19 декабря. Требуем скорейшего освобождения Марии Бутиной», — добавили дипломаты.

Россиянка была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Девушке грозит до 15 лет тюрьмы. Также Бутину заподозрили в связях с помощником президента США Джоном Болтоном.

Бутина категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.

17 августа ее перевели из вашингтонской тюрьмы в исправительное учреждение города Александрия, штат Вирджиния.

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