Железная воля: Бутина организовала в тюрьме курсы для заключенных

Российская студентка Мария Бутина, даже находясь в американской тюрьме, не позволяет себе унывать. Обвиняемая во вмешательстве во внутренние дела США гражданка РФ начала преподавать заключенным алгебру, а также дает уроки йоги. Сама Мария изучает итальянский язык. Об этом «Известиям» рассказал отец россиянки Валерий Бутин. Он отметил, что его дочь «пытается непрерывно чем-то заниматься, чтобы не оказаться в депрессии и продолжить борьбу за справедливость». По его словам, недавно Мария отпраздновала в тюрьме свой 30-й день рождения.

Мария Бутина, которую власти обвиняют во вмешательстве в политику США путем лоббирования интересов России, старается «всеми силами противостоять сложной жизненной ситуации», отметил ее отец в беседе с «Известиями».

— У Маши высшее образование, поэтому она начала учить некоторых сокамерниц алгебре. Кроме того, она дает уроки йоги, так как всю жизнь занималась спортом. Сама начала изучать итальянский язык, — рассказал Валерий Бутин. — Она очень сильный человек. Повезло, что она сейчас находится в тюремном блоке, где не содержат тех, кого обвиняют в убийствах или других насильственных преступлениях. Поэтому у нее нет проблем в отношениях с другими заключенными.

10 ноября у Марии был день рождения — ей исполнилось 30 лет, и праздновать юбилей россиянка была вынуждена в тюремных условиях.

— С сокамерницами им, вроде как, даже удалось испечь печенье, — продолжил Валерий Бутин. — Но поймите, трудно представить, насколько сложно, когда ваша дочь находится в тюрьме по абсолютно надуманным обвинениям. Надеюсь, скоро закончится весь этот кошмар и мы снова увидимся.

По его словам, нынешнее самочувствие Марии можно назвать стабильным, однако она довольно редко выходит на свежий воздух.

— В тюрьме для прогулок отведена территория площадью примерно 12 кв. м. Сверху решетка — чтобы можно было убедиться в том, что небо не исчезло. Возможности чем-то заняться на свежем воздухе нет, — пояснил Валерий Бутин.

Будучи сильной и яркой личностью, Мария Бутина стала «жертвенной фигурой», заявил «Известиям» лично знакомый с задержанной россиянкой профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

— Мария — заложник большой политики, а ее арест — демонстрация силы со стороны Вашингтона. Сейчас перед МИД России стоит серьезная задача — помочь нашим политическим заключенным вернуться на родину, — пояснил американист.

Мария Бутина была арестована 15 июля — в канун встречи президентов РФ и США в Хельсинки. Более двух месяцев она провела фактически в полной изоляции. Задержанную не выпускали на свежий воздух, звонить родным она могла только ночью, а общаться с другими заключенными — исключительно через окошко в двери камеры. Сейчас она находится на общем режиме содержания.

В августе 2016 года гражданка РФ приехала в Штаты обучаться по магистерской программе в Американском университете в Вашингтоне. Власти США обвиняют студентку в незаконной деятельности в пользу иностранного государства. Спецслужбы утверждают, что россиянка вела эту деятельность, не будучи зарегистрированной при министерстве юстиции США в качестве иноагента. Если вина Марии Бутиной будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Российский МИД неоднократно требовал освободить Марию Бутину из-под стражи, называя обвинения в ее адрес сфабрикованными, а ее саму — политической заключенной. Тем не менее суд отказался отпустить задержанную под домашний арест. Изначально Мария Бутина находилась в городской тюрьме округа Колумбия в Вашингтоне, но в августе ее перевели в пенитенциарное учреждение города Александрия (штат Вирджиния).