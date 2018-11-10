Российские дипломаты посетили Бутину в день ее рождения

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину и поздравили ее с днем рождения — 10 ноября ей исполняется 30 лет. Об этом сообщается в Twitter российского диппредставительства.

«Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили сегодня Марию Бутину. Мария поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Бутина «мужественно противостоит вопиющему произволу, борется за восстановление доброго имени».

«Продолжим оказывать всю необходимую помощь Марии, добиваясь ее скорейшего возвращения на родину», — подчеркивается в заявлении.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля. Ее обвиняют в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянка категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.

17 августа ее перевели из вашингтонской тюрьмы в исправительное учреждение города Александрия, штат Вирджиния. Бутиной был изменен режим пребывания с «административной сегрегации» на «общий». После этого российская сторона направила американским властям ноту с требованием прекратить «психологическое давление и унижения» Бутиной.