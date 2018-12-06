Тюремные издержки: Бутина столкнулась с нехваткой средств

Россиянка Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, у нее могут возникнуть трудности с оплатой услуг адвокатов. Суммы исчисляются миллионами рублей, рассказал «Известиям» отец находящейся в американской тюрьме гражданки РФ. Валерий Бутин опасается того, что защита откажется работать с его дочерью. На фоне усиленного давления на россиянку со стороны тюремной администрации эта проблема стоит особенно остро.

Студентка Мария Бутина, которую власти США обвиняют во вмешательстве в политику страны путем лоббирования интересов России, уже более двух недель находится в изоляторе тюрьмы города Александрия (штат Вашингтон). Туда ее поместили после того, как Мария «передала другой заключенной номер телефона своего адвоката», пояснил «Известиям» Валерий Бутин.

— Более абсурдной причины не придумаешь. Маша 22 часа находится в одиночке и лишь на два часа ночью может выйти позвонить. Сейчас мы столкнулись еще и с другой серьезной проблемой — нехваткой финансовых средств на защиту дочери. На обеспечение дальнейшей работы адвокатов требуются большие деньги — речь идет о нескольких миллионах рублей, — сообщил Валерий Бутин. — У нас таких средств нет. Самое ужасное, что сейчас может произойти, это то, что адвокаты перестанут работать.

Валерий Бутин напомнил, что в этом году был создан «Фонд Марии Бутиной».

— Мы очень благодарны всем людям, которые нам помогли и продолжают помогать по мере возможности. Но суммы, которая поступила через этот фонд, пока недостаточно на покрытие всех расходов, — сказал он.

По его словам, вопрос особо остро стоит в связи с беспрецедентным давлением на его дочь со стороны властей США и тюремного начальства.

— Скоро Машу должны навестить российские дипломаты. Очень надеемся, что ее снова переведут на общий режим содержания, — добавил он. — Хочу отметить, что ситуацию усугубляют вбросы о якобы намерении Марии признать вину в обмен на получение американского гражданства. Это неправда. Она не пойдет ни на какую сделку со следствием, в результате которой ей придется признать не совершенные ею преступления.

Профессор Школы международной службы Американского университета в Вашингтоне, где училась Мария Бутина, Кит Дарден в беседе с «Известиями» подчеркнул, что дело россиянки создает опасный прецедент. Поскольку на данный момент из того, что известно, недостаточно оснований для ареста студентки.

— Что если мы начнем арестовывать студентов друг друга? Я не думаю, что она сделала что-то настолько ужасное, из-за чего мои студенты рискуют быть задержанными в ответ в Москве за продвижение интересов США в России, — сказал профессор.

Мария Бутина была арестована 15 июля — в канун встречи президентов РФ и США в Хельсинки. Более двух месяцев она провела фактически в полной изоляции. Задержанную не выпускали на свежий воздух, звонить родным она могла только ночью, а общаться с другими заключенными — исключительно через окошко в двери камеры. После чего Марию всё же перевели к остальным заключенным. Там она даже смогла организовать для них курсы йоги и алгебры, а сама начала изучать итальянский язык. Тем не менее 20 ноября ее снова поместили в изолятор.

В августе 2016 года гражданка РФ приехала в Соединенные Штаты обучаться по магистерской программе в Американском университете в Вашингтоне. Власти США обвиняют студентку в незаконной деятельности в пользу иностранного государства. Спецслужбы утверждают, что россиянка вела эту деятельность, не будучи зарегистрированной при министерстве юстиции США в качестве иноагента. Если вина Марии Бутиной будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Российский МИД неоднократно требовал освободить россиянку из-под стражи, называя обвинения в ее адрес сфабрикованными, а ее саму — политической заключенной. Тем не менее суд отказался отпустить задержанную под домашний арест.