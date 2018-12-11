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Отец Бутиной опроверг слухи о сделке россиянки со следствием

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Фото: REUTERS/Alexandria Sheriff's Office
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Информация о готовности арестованной в США Марии Бутиной сотрудничать со следствием и частично признать вину является спекуляцией. Об этом телеканалу RT заявил отец россиянки Валерий Бутин во вторник, 11 декабря.

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«В различных СМИ опубликованы сведения о предстоящей сделке Марии и прокуратуры США — я не располагаю такими сведениями, а вся дискуссия вокруг процессуальных документов без наличия материалов дела является спекуляцией. Она не намерена признавать не совершенные ею правонарушения»», — цитирует Бутина «Газета.ру».

Он также опроверг информацию о получении россиянкой американского гражданства, назвав это вымыслом и ложью со стороны СМИ.

11 декабря телеканал ABС сообщил, что Бутина признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения и будет сотрудничать с прокурором. Соглашение между россиянкой и следствием было подписано 8 декабря. Документ якобы представят на слушаниях 12 декабря. В нем указывается, что Бутина «действовала в США под руководством российского официального лица».

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает.

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