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В окружении Зеленского решили реформировать СБУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что одной из главных задач команды президента страны Владимира Зеленского станет реформирование Службы безопасности Украины (СБУ) как структуры, исторически встроенной во многие государственные процессы. Об этом он рассказал в беседе с «24 каналом».

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Данилюк подчеркнул, что в СБУ будет усилен департамент контрразведки, при этом некоторые «дополнительные функции» ведомства будут упразднены. Среди них секретарь СНБО отметил экономическую сферу и борьбу с коррупцией.

5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.

По данным издания «Украинская правда», в офисе главы государства недовольны тем, что Баканов назначает своих заместителей без согласования с администрацией украинского лидера. Там полагают, что кандидатов на работу главе СБУ рекомендуют его консультанты, в частности главный военный прокурор Анатолий Матиос и замгенпрокурора Николай Банчук. Назначениями последних в администрации президента также недовольны.

Кроме того, там не согласны с позицией Баканова относительно Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (департамент «К». — Ред.), которое тот отказывается ликвидировать, как изначально планировалось.

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