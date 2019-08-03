Зеленский открестился от использования услуг американских лоббистов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами иностранных лоббистов. Об этом он рассказал журналистам в субботу, 3 августа, комментируя сообщения в СМИ о том, что американская компания якобы предоставляла ему услуги в «поднятии имиджа».

«Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей», — сказал глава государства, цитирует УНИАН.

По его словам, он никогда не встречался ни с одним лоббистом, «никому никакой копейки» не платил.

Ранее, как сообщает «РИА Новости», были обнародованы документы, согласно которым американская компания Signal Group Consulting, LLC якобы действует в интересах Зеленского с целью «улучшить его имидж».

В бумагах утверждается, что вознаграждение компании составит $60 тыс. Предполагается, что организация в том числе должна представить Зеленского американской прессе и оказывать ему консультации по отношениям с властями США.

Ранее, 3 августа, стало известно, какую зарплату получает Владимир Зеленский. Он, как и его предшественник Петр Порошенко, зарабатывает 28 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей).