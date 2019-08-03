Прямой эфир

Зеленский открестился от использования услуг американских лоббистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами иностранных лоббистов. Об этом он рассказал журналистам в субботу, 3 августа, комментируя сообщения в СМИ о том, что американская компания якобы предоставляла ему услуги в «поднятии имиджа».

Служить бы раде: партия Зеленского близка к самостоятельному формированию кабмина
Результат «Слуги народа» на выборах открывает перед президентом возможности для урегулирования в Донбассе

«Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей», — сказал глава государства, цитирует УНИАН.

По его словам, он никогда не встречался ни с одним лоббистом, «никому никакой копейки» не платил.

Ранее, как сообщает «РИА Новости», были обнародованы документы, согласно которым американская компания Signal Group Consulting, LLC якобы действует в интересах Зеленского с целью «улучшить его имидж».

В бумагах утверждается, что вознаграждение компании составит $60 тыс. Предполагается, что организация в том числе должна представить Зеленского американской прессе и оказывать ему консультации по отношениям с властями США.

Ранее, 3 августа, стало известно, какую зарплату получает Владимир Зеленский. Он, как и его предшественник Петр Порошенко, зарабатывает 28 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За партию Зеленского проголосовали 43,16% украинцев
Зеленский понадеялся на встречу с Трампом в сентябре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017