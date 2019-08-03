Зеленский понадеялся на встречу с Трампом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает встретиться с главой США Дональдом Трампом в сентябре. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «Интерфакс».

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», — сказал он.

25 июля Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры стран договорились подробно обсудить взаимодействие во время визита украинского лидера в Вашингтон. Отмечается, что в ходе беседы президент США поздравил Украину с успешным проведением «свободных и демократичных» парламентских выборов, а Владимира Зеленского — с уверенной победой партии «Слуга народа».

В пресс-службе украинского лидера отметили, что Трамп подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также заявил о готовности всесторонне помогать в реализации масштабных реформ в этой стране. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за роль США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

О конкретной дате визита Зеленского в США пока не сообщается. В начале июля посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый рассказал в интервью «Голосу Америки», что поездка может состояться в августе-сентябре.